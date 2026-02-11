TuttoSport: “Tutta un’altra Samp, Cuore Palermo: 3-3!”

Autogol di Abildgaard, poi Begic, Pierini e Cherubini. Riscossa siciliana con Augello e Ceccaroni

⚽️ 11 febbraio - 08:00

Tuttosport racconta il 3-3 di Marassi con un titolo emblematico: “Tutta un’altra Sampdoria, cuore Palermo”. Sotto il diluvio del Ferraris va in scena una gara spettacolare che, secondo il quotidiano, lascia soprattutto rimpianti ai blucerchiati, capaci di farsi rimontare dopo essere stati avanti 3-1.

In avvio forse qualcuno in casa doriana avrebbe accettato un pareggio contro una delle principali candidate alla promozione diretta, ma per come si era messa la partita il risultato finale ha il sapore dell’occasione sprecata. Il vantaggio iniziale del Palermo arriva con l’autorete di Abildgaard, episodio sfortunato che indirizza il primo tempo.

La svolta sembra arrivare nella ripresa. L’ingresso di Ricci a centrocampo dà nuova linfa alla Sampdoria, che ribalta tutto con un avvio definito devastante. Il pari porta la firma di Begic, al termine di un’azione corale che coinvolge anche Pierini, Cicconi e Di Pardo. Poco dopo è lo stesso Pierini a completare il sorpasso con un tocco elegante su assist dell’ex Brunori, protagonista di una serata speciale. Il 3-1 di Cherubini, servito da un intraprendente Hadzikadunic, sembra chiudere i giochi e far assaporare alla squadra di Gregucci e Foti – quest’ultimo espulso per proteste – la terza vittoria consecutiva.

Ma il Palermo non si arrende. I rosanero, pur dopo aver sofferto a lungo, riaprono la gara con un diagonale preciso dell’altro ex, Augello, che non esulta sotto la Sud. La rete riaccende tensioni e timori tra i padroni di casa, fino al colpo finale: al 92’, su punizione battuta da Palumbo (fallo contestato dai blucerchiati), è Ceccaroni a trovare il gol del definitivo 3-3.

Per Tuttosport è un pareggio che allunga a dodici la serie utile della squadra di Filippo Inzaghi e certifica il carattere dei siciliani, capaci di rimettere in piedi una partita che sembrava persa. Alla Sampdoria restano gli applausi per la prestazione e l’amarezza per una vittoria sfumata nel recupero.