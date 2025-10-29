TuttoSport: “Palermo, così non va”

Quarta vittoria consecutiva per i biancorossi: apre Mota, raddoppia Izzo e chiude Azzi

⚽️ 29 ottobre - 07:24

Niente riscatto per il Palermo, anzi: al “Barbera” arriva la prima vera batosta della stagione. La squadra di Filippo Inzaghi crolla 0-3 contro il Monza, diretta concorrente per la promozione in Serie A, e vede i lombardi allungare a +4 in classifica grazie alla quarta vittoria consecutiva.

Come racconta Butera su Tuttosport, l’avvio sembrava promettente: il Palermo è partito con maggiore vivacità rispetto alla trasferta di Catanzaro, mettendo in difficoltà gli avversari nei primi minuti e costringendo Thiam a un intervento importante. Ma la spinta iniziale si è presto spenta, e il Monza ha preso campo e fiducia.

La squadra di Bianco ha colpito al 39’, con Dany Mota abile a sfruttare un lungo lancio di Obiang, superare Peda e battere Joronen. Lo stadio è rimasto gelato, e la rete ha tagliato le gambe ai rosanero. In avvio di ripresa è arrivato subito il raddoppio: Izzo ha anticipato tutti su un cross di Azzi, firmando il 2-0 che ha indirizzato definitivamente il match.

Inzaghi ha provato a reagire cambiando modulo e uomini: dentro Palumbo, poi Brunori e Corona, passando a un sistema più offensivo. Ma nonostante la generosità, il Palermo non è riuscito a rendersi davvero pericoloso.

Nel finale, a chiudere i conti è stato ancora Azzi, che in pieno recupero ha siglato il terzo gol e sancito il trionfo del Monza. L’episodio più acceso è stato il battibecco tra Corona e Izzo, segno di una tensione crescente in campo e sugli spalti.

La serata si è chiusa con la festa dei brianzoli e la delusione del pubblico rosanero, che ha lasciato il “Barbera” in silenzio e con un senso di smarrimento. Il Palermo, sottolinea Tuttosport, deve ora ritrovare compattezza e fiducia: le due sconfitte consecutive pesano, e la vetta si allontana.