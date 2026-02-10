TuttoSport: “Orgoglio Brunori, la Samp ci punta”

A supportare l’attaccante Begic e Pierini. Gregucci perde Palma: in ammazione al rotuleo

⚽️ 10 febbraio - 08:42

Da Tuttosport arriva il racconto di una Sampdoria che non vuole più fermarsi. Dopo le vittorie contro Spezia e Modena, i blucerchiati affrontano il Palermo con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica. A Genova l’aria è cambiata dopo il mercato di gennaio, ma il quotidiano sottolinea come l’ambiente resti prudente: l’entusiasmo va dosato, in una piazza reduce da stagioni difficili e scottata da troppe illusioni.

La squadra guidata da Foti e Gregucci viene descritta come più profonda e con molte alternative, capace di mettere in difficoltà anche un avversario ambizioso come il Palermo. Al centro della scena c’è inevitabilmente Matteo Brunori, reduce dal gran gol di Modena e atteso alla prima sfida da ex contro i rosanero. Con ogni probabilità sarà ancora lui a guidare l’attacco doriano, sostenuto sulla trequarti da Pierini e Begic, quest’ultimo fresco di una rete pesantissima nell’ultimo turno.

In avanti l’aria è nuova, ma resta una certezza importante come Massimo Coda, capocannoniere storico della Serie B, pronto a incidere a gara in corso anche in vista del successivo impegno casalingo contro il Padova. In difesa, però, non mancano le difficoltà: Tuttosport segnala lo stop di Palma, fermato da un problema al tendine dopo aver già saltato l’ultima gara per squalifica, una tegola che complica le rotazioni nel reparto arretrato.

A centrocampo rientra dalla squalifica Henderson, praticamente certo di una maglia da titolare, mentre il vero ballottaggio riguarda Conti e Ricci, con quest’ultimo in ottima forma ma possibile candidato al riposo in vista del prossimo turno. Sulle fasce dovrebbero essere confermati Di Pardo e Cicconi, anche per la mancanza di alternative a causa delle assenze di Depaoli e Giordano.

La panchina resta comunque un punto di forza per Foti e Gregucci, che possono contare su cambi di qualità come Cherubini, Pafundi e Barak, profili in grado di dare una scossa a una partita che si preannuncia complessa. La Sampdoria non dimentica neppure la gara d’andata persa di misura in Sicilia: una sconfitta che, secondo il giornale, non aveva mostrato una squadra inferiore, ma solo ancora incompleta.

Infine, spazio all’effetto amarcord: a Genova tornano diversi ex rosanero, da Bereszynski ad Augello, fino al direttore sportivo Carlo Osti. Ma, conclude Tuttosport, al di là dei sentimenti e dei ricordi, per la Sampdoria conterà una sola cosa: ottenere un altro risultato positivo per confermare che la risalita è reale.