Tuttosport: “Inzaghi, addio al Pisa. Su di lui c’è il Palermo”

La società siciliana lo considera l’uomo giusto per archiviare le ultime fallimentari stagioni e lottare finalmente per la Serie A

Mediagol ⚽️ 29 maggio - 06:45

L'articolo di Tuttosport di Gianluca Scaduto affronta il tema Inzaghi, del suo possibile approdo a Palermo, e della separazione con il Pisa: "Molto probabilmente Filippo Inzaghi non sarà più l’allenatore del Pisa, da lui portato in Serie A dopo 34 anni. Tra il club toscano e Superpippo, tira aria di divorzio anzi, si sta consumando in queste ore. Tra allenatore e società ci sarebbero divergenze su come affrontare la massima serie: questo è ciò che è emerso nell’ultimo incontro tra le due parti. Non solo. Per Inzaghi c’è una ricca offerta del Palermo che lo ha individuato come l’uomo giusto per archiviare le tre annate fallimentari dei siciliani in B sotto la guida del City e con lui in panchina dare l’assalto a quella Serie A che in queste tre stagioni a Palermo l’hanno vista col binocolo, nonostante i grandi investimenti fatti a ogni sessione di mercato".

Il quotidiano spiega poi come Inzaghi non sia un allenatore da relegare solo alla Serie B, non avendo mai avuto un'occasione per esprimersi al meglio in massima serie, e il contesto rosanero potrebbe essere quello adatto: "Inzaghi ha una voglia matta di cimentarsi con la Serie A. Solo che fino adesso, gli sono mancate le occasioni giuste per mettersi in mostra. Se invece dovesse portare il Palermo in A, per lui potrebbe trattarsi della prima vera occasione per fare qualcosa di grande su una panchina della massima serie. Non ci sono solo le enormi disponibilità economiche del City a far sognare un futuro radioso. Inzaghi a Palermo ritroverebbe anche Bigon, dirigente che lo stima molto e che lo volle già al Bologna".

Infine Scaduto parla degli ostacoli per la trattativa che dovranno essere sciolti e la possibile offerta dei rosanero: "Con la promozione in A del Pisa, il contratto di Inzaghi coi toscani si è prolungato in automatico sino al 2027. Dunque innanzitutto bisognerà lavorare su questo nodo. Allo stesso tempo, il Pisa dovrà chiudere per il suo sostituto. Quanto a Inzaghi, l’offerta del Palermo prevederebbe un ricco biennale, con ingaggio in linea a quello che tuttora percepisce Dionisi, con possibilità di prolungamento a Serie A acquisita".