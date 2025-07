Tuttosport: “Il Palermo si butta su Cistana”

Brescia fuori dai professionisti: parte l’assalto ai big, Bisoli al Cesena e Cistana verso Palermo

⚽️ 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 07:27)

Nel giorno in cui il Brescia sparisce ufficialmente dal calcio professionistico, parte l'assalto ai suoi ex giocatori. La notizia di spicco riguarda Dimitri Bisoli, che ha firmato un triennale da 300.000 euro netti a stagione con il Cesena, città dove vive da anni e dove il padre Pierpaolo Bisoli è un'autentica leggenda. L’ex capitano delle Rondinelle, dopo 313 presenze e nove anni al club, ha detto no a Spezia e Padova, e ha scelto di restare vicino a casa.

In parallelo, si muove anche il Palermo, che accelera per Andrea Cistana, difensore voluto fortemente da Pippo Inzaghi, che lo ha già allenato a Brescia. I rosanero sono inoltre vicini all’ingaggio di Pyythia dal Bologna (nell’ultima stagione al Sudtirol).

Sul fronte Padova, manca solo l’ufficialità per i colpi Papu Gómez e Baselli, che porteranno esperienza alla squadra guidata da Andreoletti. Intanto è arrivato anche Jonathan Silva dal Torino, mentre il portiere Fortin passa al Lens per 1,5 milioni, ma resterà in Veneto in prestito per un’altra stagione.

Il Catanzaro ha blindato con un triennale il trequartista Gabriel Alesi dal Milan Futuro, e l’Avellino, oltre all’ingaggio di Favilli, sta seguendo Gyabuaa e punta su Coli Saco dal Napoli.

Intenso anche il lavoro del Modena, che accoglie Adorni e ha messo sotto contratto Steven Nador, ex Spal. La Reggiana invece è su Andrea Bozzolan, di proprietà Milan. Bari e Spezia si contendono Emanuele Zuelli della Carrarese, mentre Monza è pronto ad accogliere Lezzerini e Besaggio, e Chiappella, nuovo tecnico della Virtus Entella, esprime entusiasmo per il suo debutto in Serie B.