TuttoSport: “Il Palermo può ripartire da Gilardino in panchina”

Ai rosanero, con il suo 3-5-2, punterebbe a portare la solidità difensiva e la consapevolezza mancate in questi anni

Mediagol ⚽️ 23 maggio - 07:21

L'articolo di TuttoSport di Gianluca Scaduto sottolinea come il Palermo potrebbe puntare su Gilardino come prossimo tecnico: "Al momento, per rilanciare il Palermo di proprietà del City Football Group, si pensa seriamente di puntare in panchina su Alberto Gilardino, esonerato dal Genoa il 19 novembre scorso, con i rossoblù che in A si trovavano al quart’ultimo posto. Non stupisce che il Palermo pensi a lui perché potrebbe dare all’undici siciliano quelle fondamenta di squadra che mancano da troppo tempo".

Il pezzo continua raccontando la carriera dell'ex attaccante in panchina, evidenziando come la sua sia stata una carriera fatta di step: "Per iniziarla, poteva sfruttare il suo nome da Campione del Mondo 2006 e partire da una panchina di livello. E invece no. Quando il Gila si ritira da calciatore nel 2018, vuole capire innanzitutto se il mestiere di allenatore fa per lui. E così debutta in Serie D a Rezzato, comune della provincia di Brescia di 13mila abitanti. Poi continua a mettersi alla prova e a imparare il mestiere in C, passando per Pro Vercelli e Siena. La svolta nel 2022, quando l’1 luglio firma per il Genoa, come allenatore della Primavera".

Scaduto, infine, racconta del suo impatto al Genova dopo l'inizio non all'altezza di Blessin: "Riesce a dare alla squadra una solidità fuori del normale, non perde quasi mai e incassa pochissimi gol, portando il Genoa in A come seconda, dietro la rivelazione Frosinone, facendo 48 punti in 21 uscite (2.28 a partita). Quel Genoa, aveva una filosofia così riassumibile: 'Voi a noi gol non lo fate; noi prima o poi almeno uno ve lo segnamo'. L’anno dopo, salva il Genoa in A con 5 giornate d’anticipo, proponendo sempre quel 3-5-2 fatto di arcigna occupazione degli spazi e importante carica agonistica, concedendosi poche distrazioni, con la squadra praticamente sempre sul pezzo. Che, a ben pensarci, è tutto ciò che è soprattutto mancato al Palermo in questi tre anni di grandi investimenti e magri risultati".