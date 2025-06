Tuttosport: “Il Palermo esonera Dionisi: Inzaghi scalda i motori”

Il Palermo è pronto a ufficializzare Inzaghi, mentre impazza il valzer delle panchine in B e C

Intanto, il domino delle panchine continua anche altrove. A Catanzaro è pronto ad arrivare Alberto Aquilani , che prenderà il posto di Fabio Caserta , destinato al Bari , ora libero dopo l’addio a Moreno Longo . Per la panchina del Pescara , Silvio Baldini resta in discussione, e un confronto con la società è atteso a breve: il tecnico è legato alla piazza e riflette sul futuro insieme alla sua famiglia, compreso il figlio Mattia , nel suo staff.

Il club abruzzese guarda anche al mercato: per l’attacco piace Giovanni Bruzzaniti , autore di 15 gol con il Pineto . Il cartellino è però del Crotone , e per lui si è fatto avanti anche il Mantova .

Situazione aperta anche in casa Frosinone, dove è in corso un testa a testa tra Coppitelli e Gorgone per la guida tecnica. A Venezia, si attende la separazione ufficiale da Eusebio Di Francesco (in direzione Lecce) per formalizzare l’accordo biennale con Giovanni Stroppa. A Modena, invece, potrebbe già oggi essere annunciato Andrea Sottil, con Paolo Mandelli pronto a tornare nella Primavera.