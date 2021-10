Turris-Palermo 2-0: buon avvio, poi il buio! Santaniello e Leonetti gelano Filippi

Turris avanti per due a zero sul Palermo all'intervallo. Pelagotti para un rigore a Santaniello, ma i campani infieriscono sulla fragilità difensiva degli uomini di Filippi

Contro la Turris di Caneo, Filippi deve fare i conti con numerose assenze tra squalifiche ed infortuni. Out Accardi, Almici, Marconi e Valente per problemi fisici, Buttaro sconta il secondo dei due turni di squalifica dopo l'espulsione patita a Castellamare dI Stabia.

Modulo quasi speculare agli ospiti per la formazione campana, primo sussulto del match dopo pochi minuti: Odjer calibra un lancio d'esterno che premia l'attacco alla profondità di Floriano, l'ex Bari anticipa il portiere in uscita ma non trova lo specchio della porta. Palermo che certifica l'ottimo avvio con una bella combinazione Floriano-Giron-Fella, il destro del numero 23 di Filippi trova pronto Perina che sventa in corner la minaccia. La gara è da subito godibile e frizzante: il Palermo orchestra con armonia e fluidità la sua proposta offensiva, la Turris ribatte da par suo, senza alcun timore reverenziale. Primo squillo campano al minuto undici: Santaniello uncina un lancio lungo e capta l'inxomprensione tra Pelagotti e Lancini, il tocco di destro dell'attaccante termina a lato.