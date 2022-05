Triestina-Palermo, le pagelle dei quotidiani: super Floriano, Valente top. Massolo…

Mediagol.it vi propone le pagelle dei quotidiani dopo il successo per 2-1 del Palermo di Silvio Baldini sulla Triestina guidata da Bucchi

Un Palermo autorevole, concreto e lucido batte per 2-1 la Triestina allenata da Cristian Bucchi, nel match di andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022. Rosanero quasi perfetti nel computo dei 90' più recupero, con la formazione guidata da Silvio Baldini che ha forse accaduto nell'amministrare nella ripresa, il doppio vantaggio messo a segno da Floriano al 41' ed al 45'+3' del primo tempo. Di Rapisarda, il gol che permette alla formazione "giuliana" di poter ancora sperare in un sempre possibile (il calcio è sempre pronto a stupire, ndr) ma assai difficile, passaggio del turno da parte della compagine "alabardata".