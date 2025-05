Tra sorprese e delusioni: il rendimento dei centrocampisti e degli esterni nel Palermo 24/25

L'analisi dei centrocampisti, dei terzini e degli esterni rosanero

⚽️ 19 maggio - 08:00

Il centrocampo del Palermo ha faticato quest'anno, offrendo un contributo offensivo insufficiente e registrando un calo di rendimento per alcuni elementi. Lo stesso vale per le fasce, che hanno inciso poco in termini di assist e gol.

IL CENTROCAMPO

Claudio Gomes: Il francese ex Manchester City è stato il migliore del centrocampo del Palermo. Sempre schierato titolare da Alessio Dionisi, ha offerto prestazioni brillanti e ha sempre dimostrato di avere un passo in più rispetto agli avversari. E nonostante segnare e fornire assist non sia il suo compito principale, ha messo a referto due reti e un assist.

Filippo Ranocchia: L'ex Juventus, arrivato a gennaio 2024, aveva fatto ben sperare i sostenitori rosanero con 4 reti nelle prime 5 partite e con buone prestazioni nel finale di stagione. Tuttavia, durante tutto l'arco di questa stagione, l'ex centrocampista del Monza ha perso il posto da titolare e, quando chiamato in causa, non ha offerto prestazioni brillanti, apparendo spesso svogliato. Nonostante ciò, ha registrato 1 rete e 8 assist, classificandosi come il miglior assistman rosanero.

Alexis Blin: Dopo un avvio di campionato da titolare, un infortunio subito nella sfida d'andata contro la Juve Stabia, terminata 1-3 in favore dei rosanero, lo ha costretto a stare fuori dal campo per 4 mesi. Ha offerto prestazioni discrete, ma ci si aspettava di più da lui, soprattutto dopo le ottime stagioni con il Lecce tra Serie A e Serie B.

Jacopo Segre: Il centrocampista rosanero, dopo l'eccellente stagione sotto la guida di Eugenio Corini e Michele Mignani, in cui ha segnato 7 reti, non è riuscito a confermarsi allo stesso livello in questa stagione. Tuttavia, si è sempre fatto trovare pronto, offrendo prestazioni discrete, sebbene non particolarmente brillanti.

Aljosa Vasic: Il centrocampista ex Padova è stato oggetto di critiche da parte dei sostenitori rosanero per non aver offerto prestazioni convincenti quando è stato chiamato in causa. Anche Alessio Dionisi ha avuto difficoltà a trovargli un ruolo adatto nel centrocampo.

Valerio Verre: Il classe 1994, arrivato a sorpresa la scorsa estate, ha sempre dimostrato qualità ma scarsa resistenza, complice anche la serie di problemi fisici che lo hanno tormentato per gran parte della carriera.

LE FASCE

Federico Di Francesco: L'esterno ex Sassuolo ha alternato ottime prestazioni con prestazioni non del tutto brillanti. Ma, tra tutti gli esterni è stato certamente il migliore, mettendo a referto sei assist e una rete.

Kristoffer Lund: Il classe 2002 non ha vissuto una stagione particolarmente positiva, ha sempre mostrato discrete capacità in attacco ma in difesa ha sempre sofferto, lasciando spazi agli avversari. Ha messo a referto solamente un assist.

Salim Diakite: Il terzino ex Ternana dopo un avvio di campionato da titolare nel 4-3-3, in cui non ha offerto prestazioni del tutto brillanti, con il cambio del modulo a 3-4-2-1, si è alternato con Niccolò Pierozzi nel ruolo di esterno destro. Tuttavia, il maliano ha sempre offerto prestazioni mediocri quando è stato chiamato in causa.

Niccolò Pierozzi: Dopo una prima parte di stagione negativa, a causa di problemi fisici e scelte tecniche, l'ex esterno della Reggina ha saputo comportarsi bene nel finale di campionato, mettendo a referto 2 reti.

Alessio Buttaro: Non è stato praticamente mai preso in considerazione da Alessio Dionisi, tranne in 4 occasioni in cui ha offerto prestazioni mediocri, soprattutto nell'ultima contro il Cittadella, colpevole della rete del vantaggio della formazione veneta.

Roberto Insigne: Dopo un ottimo avvio di stagione, l'ex esterno del Benevento si è confermato agli stessi livelli dello scorso anno, offrendo prestazioni mediocri.

Francesco Di Mariano: L'esterno ex Venezia non ha saputo riscattarsi dopo le 2 stagioni precedenti. Anche a causa di problemi fisici, è partito titolare solamente in 11 occasioni, mettendo a referto solamente una rete e offrendo prestazioni mediocri.