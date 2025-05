Tra alti e bassi: il percorso del Palermo Primavera nella stagione 2024/25

11 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte e 9° posto in classifica , è questo il bilancio alla fine di un campionato in cui ci sono stati sicuramente tanti alti e altrettanti bassi. Un 9° posto che non rispecchia sicuramente le aspettative della società che mira ad una crescita esponenziale del settore giovanile e di conseguenza ad un posizionamento più alto in classifica. La squadra ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto, pagando in alcuni casi l'inesperienza e la giovane età del gruppo. Dopo una partenza difficile i ragazzi di mister Del Grosso hanno trovato continuità tra novembre e gennaio, collezionando una serie di risultati utili che li hanno portati a ridosso della zona playoff . Tuttavia, una flessione nei mesi finali ha compromesso le ambizioni di classifica.

I rosanero sono stati capaci di realizzare 42 gol, con una media di 1.4 gol a partita, i gol subiti invece sono 44, un dato che sicuramente non è positivo visto anche il posizionamento in classifica. Le sorprese in casa Palermo non mancano, e infatti aldilà dei risultati di squadra si sottolinea soprattutto la crescita dei giovani calciatori come Salvatore Di Mitri e Christian Vaccaro, capaci di realizzare 23 gol in due che costituiscono la metà delle reti segnate dall'intera rosa.