Torino, TuttoSport: “Vanoli verso l’esonero”

L'edizione odierna di TuttoSport spiega il rapporto ormai logoro tra Cairo e Vanoli . Tale rapporto, infatti, starebbe andando sempre più verso la conclusione. L'articolo di Marco Bonetto spiega la posizione del tecnico granata: "Si va verso l’esonero, ora. Ameno di chissà quali colpi di scena. Colpi di scena, però, a cui non crede nessuno dei cairoti. O di chi ha a che fare con Cairo e la sua corte. Vanoli non era il prescelto di Cairo. Lui voleva altri (Italiano su tutti), un anno fa. L'ha dovuto digerire, prim'ancora di assumerlo".

Il quotidiano continua, spiegando la possibile perdita con l'esonero dell'ex Venezia: "Esonerare lui e il suo staff significa rimetterci circa 2,8 milioni lordi per 12 mesi, da luglio in poi. Ma Cairo sa che uno come Vanoli la troverà una squadra, prima o poi. Tra l’altro: già adesso il Palermo gli sta girando attorno".

Infine, il giornale si concentra sull'interesse dei rosanero per Vanoli: "In attesa dell’incontro verità con Cairo, va intanto registrato l’interesse del Palermo proprio per Vanoli: la società siciliana, dopo aver fallito l’obiettivo promozione, non proseguirà con Alessio Dionisi ed è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. E sta pensando anche a Vanoli, adesso".