Terlizzi-Mediagol: “Il ruolo di tecnico nella cantera. Io a Palermo? Rinaudo è super”

L'intervista esclusiva concessa da Christian Terlizzi, doppio ex di Palermo e Catania, tra le altre, alla redazione di Mediagol.it

"Che allenatore sono sotto il profilo tattico e gestionale? Bisogna in primis fare una distinzione tra mansioni ed obiettivi di un tecnico di una prima squadra e compiti di un allenatore di una formazione giovanile. In un settore giovanile si è soprattutto dei formatori. Io credo che un mister bravo ad operare nella cantera di un club debba mettersi a disposizione dei ragazzi e viceversa. In un settore giovanile ho visto talvolta commettere alcuni errori nell'impostazione del lavoro: a mio avviso non si va ad inculcare a dei giovanissimi concetti e logiche tattiche mutuate dal calcio dei grandi, che sono già uomini e calciatori formati e che necessitano solo di capire la tua filosofia di gioco. I ragazzi bisogna farli crescere in primis sul piano mentale e disciplinare, spiegare il significato del sacrificio e tutto ciò che ruota attorno al calcio. Io preferisco lavorare con i giovani, per le mie caratteristiche umane e professionali da allenatore. Ho avuto la fortuna di fare questa esperienza con la Lazio ma ho voluto prendermi un anno di pausa per proseguire il mio percorso di abilitazione e conseguire i patentini UEFA. Non ho voluto continuare con il club biancoceleste per scelta personale. Il Lavoro di Rinaudo al Palermo? Leandro è un amico, oltre che un dirigente giovane, innovativo e molto capace, ci sentiamo spesso e con lui passo anche l'estate insieme. Sta facendo un grandissimo lavoro con il settore giovanile rosanero, in un territorio fertile di talenti da scovare. In Sicilia i ragazzi dotati di talento e qualità importanti ci sono e bisogna essere solo bravi ad individuarli e creare i presupposti ideali per metterli in mostra. Io ho formato e gestito una scuola calcio in Sicilia e la cosa più bella è stata dare l'opportunità ai miei ragazzi di entrare in un settore giovanile così importante come quello dei rosanero. Il Palermo ha pescato anche tra i nostri giovani tesserati ed io ne vado orgoglioso. Facile trovare giovani promettenti, più difficile selezionare gente e profili professionali capace di formarli a dovere. In un settore giovanile non deve essere protagonista l'allenatore, ma esclusivamente i ragazzi. Futuro al Palermo? Ah, chi lo sa. Nella vita non si può sapere mai. L'importante è avere rispetto per le persone e per il lavoro che svolgono attualmente con professionalità e dedizione. Sono legato da un rapporto di stima ed amicizia reciproca sia Sagramola sia con Rinaudo, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro".