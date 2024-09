Sudtirol-Palermo, biglietti in vendita: info settore ospiti, prezzi e dettagli

La sfida valevole per la settima giornata di campionato è in programma lunedì 30 settembre alle ore 19.30 presso lo Stadio “Druso”.

I biglietti per la partita tra Sudtirol e Palermo, in programma lunedì 30 settembre alle ore 19.30 presso lo Stadio “Druso”, sono in vendita sul circuito Vivaticketfino alle ore 19.00 di domenica 29 settembre. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 624 posti.