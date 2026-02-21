Südtirol, GDS: “Castori: «Stiamo bene, ce la giochiamo»”

Il momento, però, è favorevole anche al Südtirol, che arriva alla sfida forte di sette partite senza sconfitte e di un bottino consistente di punti che ha rilanciato le ambizioni playoff. Castori evidenzia come la squadra stia attraversando una fase di rendimento importante, sostenuta non solo dalla condizione fisica ma anche da quella mentale. Il gruppo, spiega, lavora con intensità e continuità, mantenendo alti i carichi di lavoro, e punta a dare seguito a questo trend evitando quegli infortuni e cali che in passato hanno inciso sul percorso.