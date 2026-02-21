Il Giornale di Sicilia dà spazio anche alla vigilia in casa Südtirol, riportando le parole di Fabrizio Castori in vista della trasferta al Barbera contro il Palermo. Il tecnico biancorosso riconosce apertamente il valore degli avversari, definendoli una delle “corazzate” del campionato, una squadra in grande salute e particolarmente efficace tra le mura amiche, dove è reduce da una lunga serie di vittorie consecutive.
Südtirol, GDS: “Castori: «Stiamo bene, ce la giochiamo»”
Per Castori si tratta di una gara “molto impegnativa ma gratificante”, da affrontare con identità e personalità. L’allenatore sottolinea come per uscire dal Barbera con un risultato positivo servirà una prestazione di altissimo livello, contro un avversario forte in tutti i reparti e in piena fiducia dopo tredici risultati utili consecutivi.
Il momento, però, è favorevole anche al Südtirol, che arriva alla sfida forte di sette partite senza sconfitte e di un bottino consistente di punti che ha rilanciato le ambizioni playoff. Castori evidenzia come la squadra stia attraversando una fase di rendimento importante, sostenuta non solo dalla condizione fisica ma anche da quella mentale. Il gruppo, spiega, lavora con intensità e continuità, mantenendo alti i carichi di lavoro, e punta a dare seguito a questo trend evitando quegli infortuni e cali che in passato hanno inciso sul percorso.
Non mancano però le difficoltà. Il tecnico ammette che le assenze di Kofler e Odogwu pesano, trattandosi di elementi con caratteristiche specifiche. Allo stesso tempo invita a considerare queste situazioni come parte naturale di una stagione, ribadendo fiducia nei sostituti e nella competitività del gruppo.
Il messaggio che emerge dalle sue parole è chiaro: rispetto massimo per il Palermo, ma nessun timore. Il Südtirol andrà a giocarsela, concentrato esclusivamente sulla partita e determinato a essere protagonista anche in uno degli stadi più caldi della categoria.
