L'Hellas Verona, reduce dalla retrocessione in Serie B, è al lavoro per cercare il successore di Paolo Sammarco. L'allenatore, ex Frosinone, non è stato confermato dagli scaligeri, che non hanno ritenuto sufficiente il suo impiego. La società veneta è, dunque, alla ricerca del prossimo allenatore per puntare ad una immediata risalita nella massima serie.

In tal senso, il casting è partito e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in lista sono presenti Roberto D'Aversa e Alberto Gilardino. Il primo, reduce dalla salvezza raggiunta senza patemi con il Torino, vorrebbe rimanere in massima serie e la società piemontese potrebbe decidere di confermarlo. Per il secondo, la trattativa potrebbe essere più semplice con Gilardino desideroso di riscatto dopo l'esonero con il Genoa e la situazione potrebbe decollare nelle prossime ore.

Si attendono novità nelle prossime ora per un Hellas Verona ambizioso che punta subito alla Serie A.