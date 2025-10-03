mediagol palermo Spezia-Palermo, dirige il match Marcenaro: i precedenti con i rosanero

Spezia-Palermo, dirige il match Marcenaro: i precedenti con i rosanero

L'arbitro della sezione di Genova arbitrerà la gara in programma nel pomeriggio di domani
Sabato 4 Ottobre allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia andrà in scena la settima giornata di questa Serie BKT, in cui i rosanero sfideranno lo Spezia di D'Angelo. Il Palermo dopo un ottimo inizio coronato da 2 vittorie nelle prime 2, ha rallentato la sua corsa con i pareggi ottenuti con Cesena e Venezia, rispettivamente per 1-1 e 0-0. Lo Spezia arriva da una situazione molto difficile: se l'anno scorso sfiorava quasi la Seria A adesso la musica è ben diversa, i bianconeri attualmente occupano il 18esimo posto con appena 3 punti, senza aver ancora ottenuto una vittoria.

A dirigere la sfida ci sarà Marcenaro, arbitro della sezione di Genova che da questa'anno sarà anche arbitro a livello internazionale. Marcenaro ha incrociato il Palermo per ben 4 volte, con un bilancio di 2 vittorie, di cui una storica contro il Catania nel 2021 decisa da Santana e una vittoria sull'Avellino nel 2023/2024 (che tra l'altro rappresenta l'ultimo incontro fra rosanero e Marcenaro).

Poi si registrano un pari contro il Perugia per 3-3 e una sconfitta contro l'Avellino che risale alla serie C.

