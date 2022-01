SPAL, il ds Zamuner-Mediagol: “Affare Almici e accordo con il Palermo, vi dico tutto”

L'intervista eslusiva concessa da Giorgio Zamuner, ds della SPAL, alla redazione di Mediagol.it. il dirigente del club ferrarese illustra termini e dettagli del trasferimento di Albero Almici dal Palermo alla corte di Joe Tacopina

"L'operazione Almici nasce dalla nostra esigenza, sotto il profilo squisitamente tecnico, di reperire un esterno di livello sulla corsia di destra, che costituisse una valida alternativa a Dickmann. Abbiamo sondato le opzioni spendibili sul mercato e contestualmente individuato in Alberto Almici un calciatore di qualità ed esperienza nel ruolo, che conosce bene le dinamiche della categoria, avendola già disputata con ottimi risultati. Una volta appreso della possibilità che il giocatore potesse muoversi in questa sessione invernale, non abbiamo indugiato e di comune accrdo con il Palermo abbiamo imbastito rapidamente l'operazione. Altri club potenzialmente interessati ad avvalersi delle prestazioni del classe 1993? Obbiettivamente non saprei dirlo, Almici costituisce certamente un interprete stimato in questa categoria, ma noi una volta palesata al ragazzo ed alla dirigenza rosanero la nostra volontà di tesserarlo, abbiamo definito il tutto in maniera serena e lineare, senza particolari difficoltà. Trattasi di una acquisizione a titolo definitivo del cartellino del calciatore, un trasferimento praticamente gratuito, con noi che siamo riusciti a soddisfare un'esigenza tecnica importante in seno al nostro organico, ed il Palermo che si è comunque alleggerito di un ingaggio importante per la categoria, assecondando il calciatore. Clausole particolari o percentuali su un'eventuale futura rivendita in favore del club rosanero? No, non vi è nulla di tutto questo nei termini dell'accordo tra le due società. Almici ha mostrato subito grande entusiasmo rispetto alla prospettiva di vestire l maglia della SPAL. Il ragazzo ha parlato in maniera magnifica del Palermo e di Palermo, non credo si sentisse tecnicamente ridimensionato in Serie C, perché quella siciliana è comunque una piazza di eccellente tradizione e prestigio, che merita il palcoscenico della Serie A. Ovviamente, la possibilità di tornare a recitare un ruolo di protagonista in Serie B, viste le qualità e la carriera del ragazzo, ha costituito un elemento determinante alla base della scelta compiuta dal calciatore".