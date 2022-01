SONDAGGIO Palermo: Pelagotti o Massolo, chi tra i pali rosanero contro il Monterosi?

Archiviato il convincente 0-0 contro il Catanzaro, il Palermo torna subito in campo, in vista della 24ª giornata del girone C di Serie C. Pelagotti o Massolo, chi tra i pali rosanero contro il Monterosi Tuscia? Rispondi al sondaggio di Mediagol.it

Dopo lo 0-0 sul campo del Catanzaro, il Palermo guidato dal tecnico Silvio Baldini si appresta a preparare la gara intra contro il MonterosiTuscia, match valevole per la ventiquatresima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera", domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30. Nell'occasione l'ex allenatore di Empoli e Carrarese, tra le altre, tornerà ad avere a sua disposizione gli assenti per squalifica nella gara del "Ceravolo", AlessioButtaro e AlbertoPelagotti. Il difensore scuola Roma, con ogni probabilità troverà un posto da titolare contro la formazione della "Tuscia", mentre per il ruolo di estremo difensore, il tecnico toscano dovrà fare i conti con la convincente prestazione sfoggiata da SamueleMassolo, nel mondey night di Catanzaro.

Contro il Monterosi Tuscia, chi schiereresti tra i pali rosanero, Pelagotti o Massolo? Rispondi al sondaggio della redazione di Mediagol.it.