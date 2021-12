SONDAGGIO Palermo: obiettivo playoff o primato possibile? I tifosi rispondono così…

Le risposte degli utenti di Mediagol.it al sondaggio proposto in settimana: il Palermo può ancora puntare al primo posto, o deve accontentarsi dei playoff?

Il mese di dicembre sarà estremamente indicativo al fine di testare concretamente ambizioni ed obiettivi plausibilmente raggiungibili dalla compagine di Filippi. Il calendario pone tre ostacoli non semplici da superare per la formazione rosanero. Domenica 5 dicembre, il Palermo sarà di scena al "Renzo Barbera" contro il Monopoli secondo in classifica, occasione utile per tornare alla vittoria dopo il cocente stop in terra lucana. Gli uomini di Filippi hanno già regolato i biancoverdi in Coppa Italia di C, imponendosi per due a uno grazie alle firme di Fella e Valente. Il ruolino di marcia della formazione rosanero tra le mura amiche è fin qui di assoluto livello: otto le gare disputate al "Renzo Barbera, che sono valse a Pelagotti e compagni ben 20 punti, frutto di sei vittorie e due pareggi. Ben quindici le reti segnate di fronte al proprio pubblico, a fronte di due gol subiti. Numeri che infondono autostima e fiducia in vista del big match del 19 dicembre prossimo contro il Bari, sfida che il Palermo disputerà nel proprio stadio nell'ultima giornata del girone d'andata. Tra le due gare contro le formazioni pugliesi, la compagine rosanero giocherà il 12 dicembre il derby contro il Catania di Baldini. Un match all'insegna non soltanto dei noti risvolti campanilistici ma dall'alto coefficiente di difficoltà sul piano tecnico in virtù di solidità e valore sul rettangolo verde fin qui mostrati dagli etnei. Un cammino che assume ancora maggior rilievo alla luce delle gravi problematiche societarie, con annesse penalizzazioni in classifica da scontare a stagione in corso, che fisiologicamente condizionano sul piano psicologico la condizione di calciatori e componenti dello staff tecnico.