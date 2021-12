SONDAGGIO Palermo: Marconi out col Monopoli, chi schiereresti al suo posto?

Vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it in vista del match Palermo-Monopoli, posticipo serale del girone C di Serie C, in programma domenica 5 dicembre alle 20.30 allo Stadio "Renzo Barbera", valido per la 15a giornata di Lega Pro

Mediagol (sc) ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento al big match tra Palermo e Monopoli, in programma domenica 5 dicembre alle 20.30 allo Stadio "Renzo Barbera", gara valevole per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C 2021-2022 . Il tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, dovrà sciogliere il suo dubbio su chi sarà il sostituto nel cuore de reparto arretrato, di IvanMarconi, assente per squalifica. Chi schierereste al posto dell'ex centrale di difesa del Monza, tra Andrea Accardi, Edoardo Lancini e Manuel Peretti?