SONDAGGIO Palermo, il dilemma di Filippi: difesa a 3 o a 4 contro il Potenza?

La sfida tra Palermo e Potenza è il match in programma allo Stadio Renzo Barbera, valevole per la 14a giornata del girone C di Serie C: vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it

Mediagol (sc) ⚽️

Dopo il ricorso alla difesa a quattro, complici anche le simultanee indisponibilità dei centrali di ruolo (Accardi, Lancini, Marconi, Perrotta) tra squalifiche e infortuni, Filippi ha deciso di schierare una retroguardia a tre, sia nel match di Coppa Italia contro il Catanzaro che nel successivo impegno esterno in campionato contro la Fidelis Andria. In vista del match del prosimo turno, che vedrà il Palermo impegnato al "Renzo Barbera" contro il Potenza, quale assetto difensivo vi convince maggiormente? Esprimete la vostra preferenza votando il sondaggio della redazione di Mediagol.it.