SONDAGGIO Palermo, Baldini ok a Catanzaro: si vede già la mano del tecnico ex Empoli?

Il Palermo torna subito in campo, in vista della 24ª giornata del girone C di Serie C contro il Monterosi. Dopo il buon esordio di Baldini a Catanzaro, si vede già la mano del tecnico ex Empoli? Rispondi al sondaggio della redazione di Mediagol.it

Dopo il convincente 0-0 sul campo del Catanzaro, il Palermo guidato dal tecnico Silvio Baldini si appresta a preparare la gara interna contro il MonterosiTuscia, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera", domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30. Buona la prima per l'allenatore ex Empoli e Carrarese, che al suo debutto sulla panchina rosanero, a distanza di diciotto anni dalla sua prima esperienza nel capoluogo siciliano, ha saputo imprimere carattere ed incisività alla compagine rosanero, nonostante le numerose assenze registrate durante la sosta natalizia legate alle positività da Covid-19, con l'allenatore costretto a lavorare con gli uomini contati a sua disposizione.

Dopo il buon esordio di SilvioBaldini a Catanzaro, pensi si veda già la mano del tecnico nativo di Massa alla guida del Palermo?