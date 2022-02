SONDAGGIO Palermo: Andrea Silipo merita una chance contro il Campobasso?

Andrea Silipo è l'unico calciatore del roster offensivo del Palermo a non aver ancora racimolato neanche un minuto in campionato sotto la gestione di Silvio Baldini. Può essere la carta vincente contro il Campobasso? Rispondi al sondaggio di...

Archiviato il derby contro l'ACR Messina, il Palermo si appresta ad affrontare il Campobasso nella sfida valevole per la 25esima giornata del Girone C di Serie C. Al "Renzo Barbera" all'andata terminò tre a uno in favore della compagine allora guidata da Giacomo Filippi. Un match incanalato nella giusta direzione sin dalle prime battute, con il vantaggio firmato da Andrea Silipo al 3' minuto di gioco.

Il gioiello classe 2001 rappresenta l'enigma più grande del 2.0. di Silvio Baldini sulla panchina rosanero. L'attaccante formatosi nel settore giovanile della Roma è, infatti, l'unico del roster offensivo siciliano a non aver messo ancora piede in campo sotto la gestione dell'ex allenatore di Empoli e Carrarese. Zero minuti per Silipo contro Catanzaro, Monterosi Tuscia e ACR Messina. La sensazione è che, nel derby contro la squadra di Raciti, l'incisività e la capacità di saltare l'uomo del jolly offensivo nato nella Capitale avrebbero potuto costituire un valore aggiunto alla manovra del Palermo nell'ultimo scorcio di partita.

"Silipo? Andrea si deve mettere in testa che lui ha delle giocate importanti ma deve far crescere la fame e la voglia di arrivare. Quando si allena deve dimostrarmi intensità in modo che io possa dire che la squadra può avere un giocatore in grado di farmi vincere le partite. Non bastano gli sprazzi, la squadra ha bisogno anche di altre cose come la corsa senza palla. Quando lui avrà fatto questo percorso avrà grosse potenzialità di giocare titolare. A calcio nessuno può insegnargli a giocare date le potenzialità che ha", erano state queste le parole di Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Messina.

Dato la delusione scaturita dalla rimonta subita dai peloritani, pensi che Silipo possa meritare una chance nella prossima sfida di campionato contro il Campobasso? Rispondi al sondaggio di Mediagol.it