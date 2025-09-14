Il Palermo si prepara ad affrontare il Sudtirol, nella sua prima sfida lontano dal "Barbera". I rosanero hanno collezionato quattro punti, come gli altoatesini, in un match che si prospetta molto interessante anche per le buone sensazioni nelle prime uscite per entrambe le compagini.
SONDAGGIO: il tuo pronostico di Sudtirol-Palermo. Come finirà? (1-X-2)
Come finirà la partita del "Druso"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
