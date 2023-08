SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cagliari-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Il Palermo sfiderà in trasferta il Cagliari nel primo impegno ufficiale in Coppa Italia: puoi votare da questo momento fino all’inizio della partita.

Primo impegno ufficiale per la squadra di Eugenio Corini. Sabato 12 agosto, all'Unipol Domus, andrà in scena la sfida Cagliari-Palermo, valevole per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa: fischio d'inizio alle ore 21:15. Scegli se secondo vincerà la squadra che gioca in casa, quella in trasferta, oppure se pensi che la sfida possa concludersi con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto al pronostico che vuoi votare: 1, x o 2?