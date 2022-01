SONDAGGIO Calciomercato Palermo: in quale reparto servono maggiori innesti?

La sessione invernale del Calciomercato 2021-2022 è entrata nel vivo. In quale reparto del Palermo pensi possano servire maggiori rinforzi per il 4-2-3-1 di Silvio Baldini? Rispondi al sondaggio della redazione di Mediagol.it

Siamo entrati nel vivo della sessione invernale della campagna trasferimenti 2021-2022. Lunedì 3 gennaio 2022 si è infatti aperta la sessione di riparazione del "Calciomercato 2021-2022", nel corso della quale sarà possibile rifinire e potenziare i rispettivi organici e depositare i contratti dei nuovi calciatori tesserati. Un mese cruciale, in cui diversi club tenteranno di ottimizzare le rose imbastite durante la scorsa sessione estiva, provando a correggere eventuali errori di valutazione in sede di allestimento dell'organico. Il prossimo 31 dicembre il "gong" che decreterà lo stop alle trattative per la sessione invernale della campagna trasferimenti, ed il Palermo di Silvio Baldini si presenta ai nastri di partenza del girone di ritorno del campionato di Serie C con un organico che può offrire soluzioni ed alternative importanti all'ex tecnico di Empoli e Carrarese. Al momento l'innesto di Mattia Felici, jolly d'attacco in prestito dal Lecce, è l'unico colpo in entrata messo a segno dal direttore sportivo, Renzo Castagnini, per rinforzare la rosa a disposizione del coach nativo di Massa. Tanti i nomi accostati al club di viale del Fante, tra tutti Samuele Damiani, centrocampista classe 1998 attualmente in forza all'Empoli di Andreazzoli, che sembrerebbe il profilo numero uno designato da mister Baldini, già suo allenatore alla Carrarese, per rinforzare il centrocampo rosanero.