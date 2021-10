Sicilia Zona Bianca, il “Renzo Barbera” può riaprirsi ai tifosi del Palermo

Da una capienza limitata di 2500 posti a sedere ad una parziale riapertura ad 8750 unità

Il Palermo si appresta a sfidare il Foggia nella gara valevole per l'ottava giornata del Girone C di Serie C . Un test importante per concretizzare le velleità di promozione in Serie B . Il pubblico rosanero potrebbe riabbracciare i propri beniamini sin dal match contro la franchigia pugliese targata Zeman .

Il Palermo attende, dunque, l'ufficialità per capire come muoversi in vista della sfida contro il Foggia. Verosimilmente - qualora fosse ufficializzato il passaggio in bianco - il club rosanero potrebbe optare per la riapertura del primo anello rendendo 8750 posti disponibili, come era successo in occasione primo turno di Coppa Italia contro il Picerno e all'esordio in campionato contro il Latina.