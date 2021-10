Sforzini-Mediagol: “Crivello fuori dal progetto? Stupore e dispiacere, sarebbe utile”

L'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it dall'ex attaccante di Palermo, Bari e Avellino, Ferdinando Sforzini

Centravanti puro con oltre cento reti all'attivo in carriera. Ferdinando Sforzini e il gol, un rapporto viscerale sin dalle prime esperienze vissute da protagonista in un prato verde. Il classe 1984 nativo di Tivoli ha indossato la casacca rosanero nella stagione agonistica 2019-2020 gonfiando la rete ben cinque volte e rivelandosi baluardo imprescindibile a livello umano e caratteriale. Diverse le esperienze tra i professionisti per Sforzini che in carriera si è reso protagonista con le maglie di Bari, Pescara e Grosseto. L'ex numero 32 della compagine guidata da Rosario Pergolizzi in Serie D ha rilasciato un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it. Tra le tante tematiche affrontate, l'ex Palermo si è soffermato sull'esclusione dal progetto tecnico della compagine siciliana di Roberto Crivello. Di seguito, le sue dichiarazioni.