Serie C, Giudice Sportivo: Marconi salta Palermo-Juve Stabia, Baldini del Catania…

Il giudice sportivo di Serie C ha reso note le disposizioni disciplinari relative al venticinquesimo turno di Lega Pro: Ivan Marconi salta Palermo-Juve Stabia. Stangata per il tecnico del Catania, Francesco Baldini...

BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell'area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria. Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l'autore della condotta, l'allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere (r. IV ufficiale, supplemento IV ufficiale).