Serie C-Girone C, Fidelis Andria-Palermo: Ghirelli in tribuna per seguire il match

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sta seguendo in tribuna il match tra Fidelis Andria e Palermo

E' in corso il match valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C in cui il Palermo di Giacomo Filippi sta sfidando la Fidelis Andria per riscattarsi dopo la prova abulica di Catanzaro in cui i rosanero sono stati sconfitti dalla compagine di Calabro, rimediando l'eliminazione dalla Coppa Italia.