Serie C-Girone C, designazioni 18a giornata: ecco chi arbitrerà Catania-Palermo

Sarà Daniele Rutella di Enna l'arbitro di Catania-Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Mattia Politi di Lecce; quarto uomo ufficiale Marco Monaldi di Macerata. La gara, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma domenica 12 dicembre alle ore 14:30 allo Stadio "Angelo Massimino".