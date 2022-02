Serie C-Girone C, 29ª giornata: flop Palermo, ok Catanzaro e Messina. Foggia-Bari…

Risultati e classifica del girone C di Serie C, dopo le gare disputatesi nel corso della ventinovesima giornata di Lega Pro 2021-2022

Terminate le gare in programma alle 17.30 per il girone C di Serie C. Nella ventinovesima giornata di Lega Pro, cade il Palermo sul campo della Virtus Francavilla, con i rosanero che escono sconfitti per 2-1 nel match del "Giovanni paolo II" di Francavilla Fontana. Fidelis Andria vittoriosa per 3-0 contro il Taranto e successo esterno dell'ACR Messina, che espugna il terreno di gioco della Vibonese per 3-1. Importante vittoria in chiave promozione diretta per il Catanzaro che batte 3-1 il Latina, portandosi dunque a -4 dalla capolista Bari, impegnata contro il Foggia. Il derby pugliese del "Pino Zaccheria" termina con il risultato di 2-2 con i galletti che rimontano per ben due volte il vantaggio parziale della formazione allenata da ZdenekZeman.