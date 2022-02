Serie C-Girone C, 28a giornata: Palermo ospita la Turris, derby Monopoli-Foggia

Il programma delle ventottesima giornata del girone C di Serie C. Il Palermo ospita la Turris, derby di Puglia tra Monopoli e Foggia

La compagine di Silvio Baldini cerca riscatto contro la Turris dopo la debacle esterna a Foggia . Alle 14:30 i rosanero scendono in campo contro i corallini, reduci da quattro sconfitte di fila che hanno fatto scivolare la squadra al settimo posto. Nel primo turno in scena il big match tra Taranto e Catanzaro , con i rossoblu che non hanno disputato la scorsa gara in quel di Vibo Valentia causa nebbia e, visti gli ultimi risultati negativi, sono al momento fuori dalla zona playoff. Calabresi che invece vivono un momento più che positivo, con cinque vittorie di fila e la conquista del secondo posto. Catania che riceve al "Massimino" la Virtus Francavilla : anche i pugliesi con un ottimo rendimento nell'ultimo mese, l'ultima sconfitta risale all'11 dicembre contro il Foggia . Chiudono la prima tranche di match la sfida tra Picerno e Juve Stabia e quella tra Paganese e Monterosi .

Alle 17:30 la capolista Bari a caccia dell'allungo in classifica per confermare la fuga, al "San Nicola" arriva la matricola Campobasso, che alla scorsa ha conquistato tre punti preziosi contro il Monopoli. Big match e derby tutto pugliese tra Monopoli e Foggia, con i padroni di casa che vogliono tornare in corsa dopo lo scivolone di Campobasso, mentre la compagine di Zeman arriva per dare continuità alla schiacciante vittoria contro il Palermo. Due sconfitte nelle ultime tre per l'Avellino, che in settimana ha esonerato il tecnico Braglia dopo i recenti risultati negativi. Gli irpini saranno impegnati in casa contro la Fidelis Andria. Importante sfida salvezza per l'ACR Messina, che ospita il Potenza al "Franco Scoglio". Le due squadre sotto attualmente in piena zona retrocessione, divise da un solo punto con i siciliani davanti. Ultima gara delle 17:30 Latina-Vibonese.