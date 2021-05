Serie C, diretta playoff: i risultati live di tutti i match in programma

Al via il secondo turno dei playoff di Serie C.

Inizia oggi la fase Nazionale dei playoff di Serie C contenderanno l’unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B. Tra le 15.30 e le 17.30 in campo sei gare compresa quella del Palermo che alle 17.30 affronterà al “Renzo Barbera” l’Avellino. Mediagol.it vi propone i risultati live di tutte le gare in programma.

Pro Vercelli-Sudtirol 0-1 (in corso)

PALERMO-Avellino 0-0 (calcio d’inizio ore 17.30)

Albinoleffe-Modena 0-0 (calcio d’inizio ore 17.30)

FeralpiSalò-Bari 0-0 (calcio d’inizio ore 17.30

Matelica-Renate 0-0 (calcio d’inizio ore 17.30)