Serie C, Catania-Palermo: c’è l’ok delll’ONMS! Si ai tifosi rosanero al “Massimino”

Mediagol (sc) ⚽️

Buone notizie per i supporters del Palermo! L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni, riunitosi quest'oggi, ha dato il via libera alla presenza dei tifosi rosanero in occasione del derby di Sicilia contro il Catania, in programma domenica 12 dicembre alle 14.30 allo Stadio "Angelo Massimino". L'ok dell'ONMS - attraverso una nota - fa comunque sapere che la vendita dei tagliandi a favore dei tifosi provenienti dal capoluogo siciliano, sarà consentita e subordinata a delle circoscritte misure di ordine pubblico ed organizzativo. Di seguito uno stralcio del testo pubblicato sui canali ufficiali dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

"Per l’incontro di calcio “Catania - Palermo”, connotato da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Palermo esclusivamente per il settore “ospiti”, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S, solo ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Palermo FC;

incedibilità dei titoli di ingresso;

implementazione del servizio di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore"