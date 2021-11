Serie C, 13a giornata: vincono Palermo e Catanzaro, ko Bari. La classifica aggiornata

Si è da poco conclusa la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Ha vinto il Palermo in trasferta, bene Catanzaro, Avellino e Turris. Sono caduti Bari e Taranto, solo un pari per il Monopoli

⚽️

E' da poco passata agli archivi la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Seconda vittoria in trasferta per il Palermo, tre punti anche per Catanzaro e Turris. Sconfitti Bari e Taranto, il Monopoli non è andato oltre il pari con la Vibonese.

I rosanero di Giacomo Filippi si sono imposti per 0-2 in casa della Fidelis Andria, inanellando il quarto risultato utile consecutivo. L'attaccante italo-brasiliano Brunori ha sbloccato la gara nel primo tempo, a chiudere i conti ci ha pensato nella seconda frazione il numero 29, Alberto Almici. Il Palermo ha, dunque, agganciato Catanzaro e Monopoli al secondo posto in classifica.

Proprio la compagine calabrese guidata dal tecnico Antonio Calabro ha conquistato i tre punti contro l'ACR Messina, al "Nicola Ceravolo" i giallorossi si sono imposti per due a zero. Nel posticipo della tredicesima giornata del Girone C di Serie C ci ha pensato Carlini al minuto 27 a portare avanti i padroni di casa, mentre al 54esimo il centrocampista Vandeputte ha messo la freccia per il raddoppio definitivo. Settima sconfitta in campionato per i peloritani, che non riescono a schiodarsi dalla zona calda della classifica.

Negli anticipi di sabato 6 novembre i risultati sorridono ai rosanero. E' caduto il Bari in trasferta contro la Juve Stabia grazie al rigore di Eusepi siglato allo scadere della prima frazione di gioco. Non benissimo anche il Monopoli che, nella sfida delle 14:30, non è andato oltre il pari contro il fanalino di coda Vibonese. Non è bastata la rete del solito Ernesto Starita ai pugliesi, raggiunti dopo una manciata di minuti da Sorrentino.

Nella giornata di sabato pirotecnico quattro a quattro tra Campobasso e Catania, sugli scudi il giovane attaccante rossoazzurro Luca Moro, autore di una tripletta non bastata per portare a casa l'intero bottino. Il gol del pari per i molisani è infatti arrivato al minuto 87' con il nuovo entrato Tenkorang. Ha vinto l'Avellino nel big match contro il Taranto: Sbraga e Maniero hanno confezionato il quinto risultato utile consecutivo dei campani, inutile la rete di Civilleri per i rossoblu.

Domenica 7 novembre è scesa in campo la Turris in trasferta a Monterosi. I campani si sono imposti con un netto 3-1 sulla compagine laziale. In ordine le reti dei tre attaccanti del tecnico Bruno Caneo: Santaniello, Giannone e Leonetti. Vittoria larga anche per il Foggia, impegnato in casa contro la Paganese. La squadra di Zeman supera gli azzurri per 3-0, in gol Ferrante e Curcio con una doppietta.

Chiudono il turno domenicale le gare Virtus Francavilla-Latina, terminata con una vittoria per i padroni di casa, e il derby lucano Potenza-Picerno, vinto dai rossoblu per 2-0.

Di seguito, la classifica aggiornata del Girone C di Serie C.

Bari 27

Catanzaro 23

Palermo 23

Monopoli 23

Turris 22

Foggia 21

Avellino 20

Virtus Francavilla 20

Taranto 20

Juve Stabia 17

Paganese 17

Catania 16 *

Campobasso 16

Picerno 16

Potenza 13

Monterosi Tuscia 13

ACR Messina 12

Latina 11

Vibonese 9 *

Fidelis Andria 9

* una partita in meno