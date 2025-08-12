Roberto Venturato, ex allenatore del Cittadella, è intervenuto a TMW soffermandosi sul campionato di B, prossimo all'inizio:
Serie B, Venturato: “Il Palermo ha cercato di mettere insieme una rosa con calciatori importanti”
L'ex allenatore del Cittadella si è espresso sul campionato di B, indicando i rosanero come i principali favoriti
la Serie B?
"Come tutti gli anni ci sono squadre che vogliono provare. Il Palermo è la squadra che ha cercato di mettere insieme nel migliore dei modi una rosa di calciatori molto importanti, poi c'è il Venezia che ha valore e voglia di riprovarci. Ma in B ci sono tante squadre che hanno voglia e ambizione di giocarsi il campionato".
Palermo e Venezia a parte, chi s'è mosso bene?
"Ho l'impressione che il Modena abbia fatto qualcosa di importante. Occhio alla Sampdoria che può diventare una sorpresa nonostante le problematiche. Ambiente e tradizione possono creare i giusti valori. E poi c'è il Monza".
