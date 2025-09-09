Serie B, Tesser: “Il Palermo è il favorito, poi occhio al Venezia. Dietro ci sono Modena e…”

Attilio Tesser, ex allenatore del Modena, ha rilasciato un'intervista a "TMW", soffermandosi anche sul campionato di B: "Sarà sempre equilibrata. Tra qualche partita alcune prenderanno il largo. Il Palermo era già tra le favorite l'anno scorso. Poi occhio al Venezia, chi retrocede deve calarsi nella mentalità, ma ha scelto un allenatore che i campionati li ha già vinti. Dietro c'è una griglia compatta: dal Modena allo Spezia fino al Bari. L'Empoli starà tra le otto ma credo che questo sia un anno di passaggio".