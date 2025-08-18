Serie B, si pensa di abolire i playout

In Serie B, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta prendendo sempre più piede l'idea di abolire i playout. Le ragioni potrebbero essere di ordine pubblico, e il direttivo della Lega B sta valutando l'idea di una quarta retrocessione diretta, invece di passare dagli spareggi. La decisione, se confermata, riguarderebbe per la stagione 2026/2027. Dunque, per la stagione di B, prossima all'inizio, rimane tutto per com'è: 3 retrocesse dirette e una tramite i playout.