Serie B, risultati e classifica 34ª giornata: Palermo ottavo, ok Spezia. Dramma Samp

Si è appena conclusa l'ultima giornata del campionato di Serie BKT, che ha regalato i definitivi verdetti della stagione. Nelle zone alte della classifica lo Spezia vince e chiude al terzo posto in classifica, mentre la Cremonese partirà dal quarto posto in virtù della sconfitta contro il Pisa. Pareggiano Juve Stabia e Catanzaro e conservano il loro posto nella griglia play-off di quinto e sesto. Vince il Cesena che supera il Palermo: 1-o contro il Modena per i bianconeri, 1-1 contro la Carrarese per i rosanero. In zona rossa retrocedono clamorosamente Sampdoria, per la prima volta nella sua storia, e Cittadella, oltre il Cosenza che è già retrocesso da settimane. Il Brescia vince contro la Reggiana e si regala un altro anno in cadetteria. Stesso epilogo per il Mantova, che pareggia contro il Catanzaro. Giocheranno i play-out Frosinone e Salernitana, nonostante le vittorie.