Serie B, Perinetti: “Il Palermo ha portato via un punto prezioso da Cesena. La partita di martedì sarà….”

⚽️ 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 07:02)

“I primi risultati della B confermano lo stato di grazia di Frosinone e Avellino. Il Palermo ha portato via un punto prezioso da Cesena, mentre lo Spezia continua a faticare”. Così a TuttoMercatoWeb.comGiorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Palermo, e attualmente all'Athletic Club Palermo.

Lo Spezia fatica.“Difficile da capire. Ma l’allenatore è preparato e potrà invertire la rotta. D’Angelo conosce l’ambiente, la B è un campionato infinito e quindi c’è tutto il tempo per riprendersi”.

Martedi c’è Palermo-Venezia.“Stroppa e Inzaghi sono due degli allenatori più quotati della B. Quella di martedì sarà una partita tutta da vedere”.

Serie A: stasera Milan-Napoli. È già sfida Scudetto?“Il Milan si è reso subito pratico e incisivo grazie ad Allegri. Il ritorno di Leao è importante, sarà una partita di grande livello che ci farà capire quante possibilità ha il Milan di competere per il titolo. Non è una partita che chiarirà la lotta Scudetto ma è indicativa”.

Direttore e il suo Athletic Palermo?“Siamo partiti comunque bene, stiamo crescendo. Ci manca qualche punto dovuto ad alcune ingenuità dovute alla squadra giovane. E poi siamo stati penalizzati da tre espulsioni consecutive molto fiscali. Finire sempre in dieci non aiuta. Noi siamo stati un po’ ingenui ma anche gli arbitri sono in rodaggio”.