Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo, ex tra le altre di Napoli, Palermo e Genoa, è intervenuto a "TMW" soffermandosi su tematiche riguardanti il campionato di Serie B:

Direttore e Italiano?

"Era certamente in corsa per la panchina del Napoli, questo ha portato alla risoluzione con il Bologna che darà seguito ad altre scelte. Non so che soluzione si possa prospettare, si parla del Milan che valuta anche piste straniere. Le scelte rossonere vengono richieste, in assenza di un ds, a Ibrahimovic che crede sia interessato più interessato a soluzioni estere".

La Lazio riparte da Gattuso.

"Rino ha la capacità di cementare le varie componenti di un club e spendersi per il pubblico. Può riunire l'ambiente, che deve ritrovare unità per riprendere il cammino".

Lecce si chiude un'era, Corvino lascia.

"Corvino ha sempre assicurato risultati, scoperte e bilancio sano. Non è facile abituarsi all'idea di un Corvino che lascia l'attività. Ma bisogna tenere conto che della famiglia e della volontà di godersi momenti rilassanti a discapito di un calcio un po' esagerato. È un esempio".

Serie B: il Palermo non ha centrato, né quest'anno, la Serie A.

"Ha ragione Inzaghi quando dice che il Palermo ha disputato un'annata in cui con i punti fatti solitamente si va in A. Ma è stato un anno straordinario, con il Frosinone che è stata una sorpresa. Serviranno alcuni correttivi sul mercato per cercare di costruire una squadra che possa essere in grado di centrare la Serie A".

Il suo ex Bari è retrocesso in C...

"Mi auguro che si trovi la soluzione per un Bari che si rilanci, nel Girone C sono squadre importanti come Catania e Salernitanarilanci, nel Girone C sono rim. importanti come Catania e Salernitana. Spero che la ripartenza sia spinta per ripartire con grande slancio". Spero chemino".