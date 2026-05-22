Bari e Sudtirol si affronteranno nella serata odierna, per l'atto finale del playout, in una sfida che vale una stagione intera. Le due formazioni, al Druso, partono dal risultato di pareggio dopo lo 0-0 dell'andata del San Nicola. La migliore posizione in classifica consente alla squadra di Castori di poter conquistare la salvezza anche in caso di un ulteriore pareggio. Invece, quella di Longo, ha l'obbligo assoluto di vincere per evitare la retrocessione in terza serie.

All'andata, al San Nicola, il Sudtirol ha offerto una prestazione intelligente affrontando il Bari a viso aperto non aprendo le barricate, nonostante i vantaggi della migliore posizione in classifica l'avrebbero potuto permettere. La retroguardia ha rischiato in pochissime occasioni, limitando le avanzate di Rao, il più ispirato tra le fila pugliesi. La zona offensiva ha creato qualche opportunità andando vicino alla rete che avrebbe potuto indirizzare il playout in maniera netta. Un Sudtirol diverso, dunque, da quello visto nelle ultime giornate di campionato in cui da una posizione favorevole, vicino ai playoff, la compagine di Castori è affondata sino alla zona playout. Determinato, lucido e intelligente, questo il Sudtirol dell'andata.

Il Bari, invece, per conquistare la salvezza ha l'obbligo di conquistare la vittoria. Sarà fondamentale cambiare il piano della prestazione, rischiare qualcosa in più e non affidarsi completamente alle ripartenze, come accaduto all'andata. I fischi con cui la compagine di Longo sono usciti dallo stadio, all'andata, raccontano molto di quanto sia stato deludente il campionato di quest'anno. Dalla quasi qualificazione ai playoff della scorsa stagione, al playout di quest'anno. La involuzione non passa inosservata, sarà fondamentale vincere oggi per conquistare la salvezza, riscattarsi, e ripartire.