Sarà Matteo Marcenaro l'arbitro di Palermo-Catanzaro
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la gara di mercoledì tra Palermo e Catanzaro, valida per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B. Arbiterà Marcenaro da Genova. Gli assistenti saranno Scatragli di Arezzo e Palermo di Bari. A completare la squadra arbitri il quarto uomo sarà Collu, di Cagliari. Infine, Ghersini di Genova sarà al VAR, mentre Di Paolo di Avezzano sarà l'AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALIMONZA – JUVE STABIA Martedì 19/05 h. 20:00
MARIANI
BINDONI - ZEZZA
IV: CALZAVARA
VAR: PEZZUTO
AVAR: DI PAOLO
PALERMO - CATANZARO h. 20:00
MARCENARO
SCATRAGLI - PALERMO
IV: COLLU
VAR: GHERSINI
AVAR: DI PAOLO
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