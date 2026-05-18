Sono state rese note le designazioni arbitrali per la gara di mercoledì tra Palermo e Catanzaro, valida per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B. Arbiterà Marcenaro da Genova. Gli assistenti saranno Scatragli di Arezzo e Palermo di Bari. A completare la squadra arbitri il quarto uomo sarà Collu, di Cagliari. Infine, Ghersini di Genova sarà al VAR, mentre Di Paolo di Avezzano sarà l'AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Martedì 19/05 h. 20:00

MARIANI

BINDONI - ZEZZA

IV: CALZAVARA

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI PAOLO

PALERMO - CATANZARO h. 20:00

MARCENARO

SCATRAGLI - PALERMO

IV: COLLU

VAR: GHERSINI

AVAR: DI PAOLO