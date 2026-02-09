Mediagol
LE DESIGNAZIONI

Serie B, le designazioni della 24esima giornata: ecco chi dirigerà Sampdoria-Palermo

I nominativi di arbitro, assistenti, IV ufficiale, V.A.R e A.V.A.R, che dirigeranno la gara in programma domani sera
Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino l'arbitro di Sampdoria-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceolin. Il quarto uomo sarà Gauzolino. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R (Di Paolo) e A.V.A.R (Monaldi) che dirigeranno la gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani alle 19:00 al "Luigi Ferraris".

LE DESIGNAZIONI 

—  

SAMPDORIA PALERMO h. 19:00

DI MARCO

PRETI - CEOLIN

IV:      GAUZOLINO

VAR:  DI PAOLO

AVAR:   MONALDI

PADOVA - CARRARESE h. 20:00

TURRINI

SCARPA - ZANELLATI

IV:      CALZAVARA

VAR:   SERRA

AVAR:    SANTORO

PESCARA - CATANZARO h. 20:00

GALIPO’

PALERMO - BIANCHINI

IV:       SACCHI J. L.

VAR:       DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:    BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

REGGIANA - MANTOVA h. 20:00

ALLEGRETTA

CORTESE - GALIMBERTI

IV:     ZANOTTI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    RUTELLA

VENEZIA - MODENA h. 20:00

BONACINA

BARONE - SANTAROSSA

IV:      DINI

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    DI VUOLO

VIRTUS ENTELLA - CESENA h. 20:00

MASSIMI

IMPERIALE – EL FILALI

IV:     TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PRONTERA

SUDTIROL - MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00

MUCERA

LUCIANI - LAGHEZZA

IV:     PERENZONI

VAR:    MARESCA

AVAR:     GUALTIERI

AVELLINO - FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00

ARENA 

SCATRAGLI - FONTEMURATO

IV:     PICARDI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      COSSO

BARI - SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00

DOVERI

DEI GIUDICI - MORO

IV:       DORILLO

VAR:     MAGGIONI  

AVAR: VOLPI

EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00

CREZZINI

REGATTIERI - RINALDI

IV:       BURLANDO

VAR:     NASCA

AVAR:   GIUA

 

