Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino l'arbitro di Sampdoria-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Ceolin. Il quarto uomo sarà Gauzolino. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R (Di Paolo) e A.V.A.R (Monaldi) che dirigeranno la gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani alle 19:00 al "Luigi Ferraris".
Serie B, le designazioni della 24esima giornata: ecco chi dirigerà Sampdoria-Palermo
SAMPDORIA PALERMO h. 19:00
DI MARCO
PRETI - CEOLIN
IV: GAUZOLINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PADOVA - CARRARESE h. 20:00
TURRINI
SCARPA - ZANELLATI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
PESCARA - CATANZARO h. 20:00
GALIPO’
PALERMO - BIANCHINI
IV: SACCHI J. L.
VAR: DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA - MANTOVA h. 20:00
ALLEGRETTA
CORTESE - GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
VENEZIA - MODENA h. 20:00
BONACINA
BARONE - SANTAROSSA
IV: DINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA - CESENA h. 20:00
MASSIMI
IMPERIALE – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
SUDTIROL - MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00
MUCERA
LUCIANI - LAGHEZZA
IV: PERENZONI
VAR: MARESCA
AVAR: GUALTIERI
AVELLINO - FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00
ARENA
SCATRAGLI - FONTEMURATO
IV: PICARDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: COSSO
BARI - SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
DOVERI
DEI GIUDICI - MORO
IV: DORILLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: VOLPI
EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
CREZZINI
REGATTIERI - RINALDI
IV: BURLANDO
VAR: NASCA
AVAR: GIUA
