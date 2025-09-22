Serie B, la classifica dopo la quarta giornata: Modena, Cesena e Palermo al primo posto, deludono Samp e Bari

La classifica di Serie B al termine della quarta giornata. Palermo, Modena e Cesena primi con 10 punti. La Sampdoria, il Bari e lo Spezia nelle ultime tre posizioni

Con la vittoria del Padova sull'Entella della serata di ieri, è terminata la quarta giornata di Serie B, che ha visto conferme, delusioni, e tante sfide ricche di colpi di scena. Al primo posto figurano Modena, Cesena e Palermo con 10 punti. Deludono ancora il Bari e la Sampdoria, ultimi a quota 1 e 0 punti.