Nella giornata odierna si sono disputati i primi due anticipi della quarta giornata di Serie B: Frosinone-Sudtirol è terminato 2-2, mentre Palermo-Bari si è concluso 2-0 in favore dei padroni di casa. Proprio il pareggio del Frosinone consente alla squadra di Inzaghi di godersi una serata da capolista solitaria.
La classifica
Serie B, la classifica dopo i primi due anticipi della quarta giornata: Palermo in vetta solitaria
Il pareggio del Frosinone contro il Südtirol, e la vittoria contro il Bari, consentono alla squadra di Inzaghi di godersi una serata in vetta solitaria
