Serie B, la classifica dopo i primi due anticipi della quarta giornata: Palermo in vetta solitaria

Il pareggio del Frosinone contro il Südtirol, e la vittoria contro il Bari, consentono alla squadra di Inzaghi di godersi una serata in vetta solitaria
Nella giornata odierna si sono disputati i primi due anticipi della quarta giornata di Serie B: Frosinone-Sudtirol è terminato 2-2, mentre Palermo-Bari si è concluso 2-0 in favore dei padroni di casa. Proprio il pareggio del Frosinone consente alla squadra di Inzaghi di godersi una serata da capolista solitaria.

  • Palermo – 10 punti

  • Frosinone – 8

  • Modena – 7

  • Cesena – 7

  • Carrarese – 5

  • Venezia – 5

  • Virtus Entella – 5

  • Sudtirol – 5

  • Reggiana – 4

  • Monza – 4

  • Avellino – 4

  • Empoli – 4

  • Catanzaro – 3

  • Juve Stabia – 3

  • Mantova – 3

  • Spezia – 2

  • Bari – 1

  • Pescara – 1

  • Padova – 1

  • Sampdoria – 0

