Serie B, la classifica al termine della seconda giornata: bagarre al primo posto

Terminata la seconda giornata di Serie B, tra grandi sorprese e conferme

Terminata ieri la seconda giornata di Serie B, tra solite sorprese e alcune conferme. Nessuna squadra ha raggiunto il punteggio pieno, creando una bagarre tra le prime, con ben 8 squadre a 4 punti. Pescara e Sampdoria in fondo alla classifica con 0 punti dopo le due sconfitte rimediate.