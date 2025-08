Serie B, il programma dalla 1ª alla 3ª giornata: date e orari delle gare del Palermo

La Lega Serie B, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, ha comunicato date e orari delle prime tre giornate di campionato. Il Palermo esordirà sabato 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera, ospitando la Reggiana. La seconda giornata vedrà i rosanero impegnati nuovamente in casa sabato 30 agosto, in un match ad alta tensione contro il Frosinone. La terza giornata per i rosanero si disputerà invece in trasferta: il Palermo affronterà il Südtirol domenica 14 settembre alle ore 17:15.